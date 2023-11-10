Игорь Иванов поздравил псковских полицейских с профессиональным праздником

18:04, 10 ноября 2023, ПАИ

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов поздравил полицейских с Днём сотрудника органов внутренних дел России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

«Вы как защитники закона и порядка каждый день сталкиваетесь с трудностями и опасностями, но, несмотря на это, вы остаётесь верными своему долгу и готовы отдать жизнь за свою страну», – сказал Игорь Иванов, подчеркнув, что их труд, отвага и преданность службе заслуживают глубокого уважения и признания.

Он также отметил, что работа сотрудников органов внутренних дел неоценима для общества, и поблагодарил сотрудников и ветеранов за самоотверженное служение. «Желаем вам крепкого здоровья, силы духа, удачи во всех начинаниях и успехов в вашем нелёгком, но благородном труде. Пусть ваше служение будет всегда награждено заслуженным уважением и признанием», – подчеркнул Игорь Иванов.