Медаль «За трудовую доблесть» вручили судье в Порхове

18:12, 10 ноября 2023, ПАИ

В Порховском районном суде Псковской области председатель суда Алексей Никитин в торжественной обстановке поздравил федерального судью Любовь Иванову с юбилеем. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Алексей Никитин вручил юбиляру за значительный личный вклад и развитие судебной системы, всестороннее содействие в укреплении и совершенствовании правосудия в Российской Федерации медаль Судебного департамента при Верховном суде РФ «За трудовую доблесть».

«Коллектив Порховского районного суда Псковской области поздравил Любовь Валентиновну с юбилеем и пожелал ей здоровья, нескончаемой бодрости духа и благополучия», – говорится в сообщении.