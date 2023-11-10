Передвижной медкомплекс будет работать в центре Пскова

20:42, 10 ноября 2023, ПАИ

С 13 ноября изменится место стоянки медицинского автобуса (ФАПа), который в настоящее время располагается на Запсковье в Пскове. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

Сейчас передвижной медицинский комплекс находится по адресу улица Труда, дом 37. С понедельника местом его стоянки станет центр города – Октябрьская площадь, около главпочтамта.

График работы: с понедельника по пятницу – с 9:00 до 15:00, в субботу – с 10:00 до 14:00, воскресенье – выходной.