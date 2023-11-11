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Общество

Идрицкая школа отметила 105-летний юбилей

Идрицкая школа отметила 105-летний юбилей со Дня основания, сообщает газета «Призыв».

Фото: газета "Призыв"

На мероприятии присутствовали: первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, глава Себежского района Леонид Курсенков, начальник отдела образования Сергей Везовитов, депутат областного собрания депутатов Андрей Козлов, глава Идрицы Михаил Андреев, депутат районного собрания депутатов Сергей Зенин, настоятель церкви в поселке Идрица отец Виталий.

«Особенность Идрицкой школы в том, что она сохраняет верность и преданность делу, профессии, своему району, малой и большой Родине на протяжении всех лет. Мы сегодня говорим: надо возрождать это, восстанавливать то, создавать пионерские отряды и делать то, что было ценным во все времена и в разные периоды развития нашего государства. А в этой школе это было всегда, и сегодня не надо ничего восстанавливать, возрождать и создавать заново», - поздравила Вера Емельянова.

На празднике зрители увидели выступления талантливых исполнителей - учеников и педагогов, ансамбля барабанщиц, вокально-инструментального ансамбля, презентации об истории, об учителях, о директорах.

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