Псковские пожарные провели экскурсию для первоклассников

15:49, 11 ноября 2023, ПАИ

Псковские пожарные провели экскурсию по своей части для первоклассников псковского педагогического комплекса. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Ребята с искренним интересом слушали рассказ о трудовых буднях пожарных, познакомились со специальной техникой и пожарно-спасательным оборудованием, примерили боевую одежду.

«В процессе посещения у ребят возникло множество вопросов и на каждый из них они получили ответ. Дети получили огромный заряд положительных эмоций от экскурсии в пожарную часть и пополнили багаж знаний о правилах пожаробезопасного поведения», — написали в пресс-службе МЧС.