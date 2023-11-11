Три человека погибли в результате ДТП в Псковской области

19:07, 11 ноября 2023, ПАИ

Водитель автомобиля Hyundai Starex, 39-летний петербуржец, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, совершив лобовое столкновение с автомобилем Volkswagen Polo под управлением 50-летнего мужчины сегодня ночью, 11 ноября. ДТП произошло в 2:40 ночи в Пушкиногорском районе, на 377-м километре автодороги Санкт-Петербург – Невель. Об этом пишет телеграм-канал «ПАИ. Псковская сводка».

В результате ДТП водитель и 36-летний пассажир Volkswagen погибли на месте.

Водитель Hyundai и 32-летний пассажир госпитализированы с переломами и ушибами в медучреждение. Пассажирка скончалась.

Жителей Псковской области среди пострадавших и погибших нет.

По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.