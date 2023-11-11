В День правовой помощи детям в Великих Луках проведут приём граждан

20:52, 11 ноября 2023, ПАИ

Приём граждан для правового консультирования детей и их законных представителей состоится в Великих Луках 20 ноября в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Приём пройдёт в управлении образования администрации города Великие Луки с 14:00 до 17:00. Специалисты комитета юстиции Псковской области, прокуратуры, ОМВД, комитета по социальной защите населения и других органов проконсультируют детей и их законных представителей по вопросам правовой защиты.