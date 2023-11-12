Без вести пропавшего псковича разыскивает полиция

17:50, 12 ноября 2023, ПАИ

Без вести пропавшего 45-летнего Андрея Петрова разыскивает Отдел уголовного розыска УМВД России по Пскову. Мужчина проживал в Пскове на улице 2-ой Посёлочной. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

С 27 июля 2023 года его местонахождение неизвестно. По имеющимся данным, последний раз его видели в микрорайоне «Завеличье» у моста Александра Невского вблизи улицы Подвишенской.

Приметы: на вид примерно 45 лет, рост около 185 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светлые, короткие. Передвигался с трудом, походка шатающаяся, имелись проблемы с ногами.

Был одет: кепка серая, очки с оправой чёрного цвета, футболка зелёная с вырезом на груди, куртка тёмно-зелёного цвета в полоску с капюшоном, штаны тканевые чёрного цвета, тапки резиновые тёмно-синие.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Андрея Петрова, просят обратиться по телефонам: 59-63-09, 89522144897 (отдел розыскной работы УМВД России по городу Пскову) или в дежурную часть 59-63-22.