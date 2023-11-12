Научный сотрудник РАН рассказал о найденных в Печорах монетах

22:20, 12 ноября 2023, ПАИ

О монетах XVII–XIX веков, найденных осенью этого года на улице Псковской в Печорах, рассказал научный сотрудник ИИМК РАН из Санкт-Петербурга Константин Горлов, сообщает Telegram-канал «Псковская археология».

«В ходе исследования культурного слоя в Печорах на улице Псковской удалось собрать представительную коллекцию нумизматических находок XVII–XIX веков. Ранние монеты представлены серебряными копейками Михаила Фёдоровича, выпущенными на Московском и Псковском денежных дворах. Эмиссии Алексея Михайловича, помимо традиционных серебряных монет, принадлежат и копейки, чеканные из меди. Неограниченный тираж последних привёл в 1662 году к известному Медному бунту. Среди русских монет XVII века примечательно присутствие сразу двух разрезанных на две части копеек. Находки таких «сеченых» монет говорят о дефиците в обращении фракций копеек (денег и полушек), выпуск которых был менее выгоден казне, чем старший номинал. Для совершения мелких торговых сделок население было вынуждено самостоятельно делить целые монеты на части, что, однако, запрещалось государством», – сказал Константин Горлов.

Помимо денежных знаков Русского царства также удалось зарегистрировать и две шведские монеты, выпущенные от имени Карла XI в 60-х годах XVII века в Стокгольме и Риге, подчеркнул специалист.

Монеты XVIII–XIX веков представлены младшими номиналами Российской империи, чеканными из меди, отметил он.

«Обнаруженная нумизматическая коллекция дополняет наши представления о составе повседневного денежного обращения в Печорах на протяжении трёх столетий. Денежные знаки могут использоваться и как точный хронологический индикатор для уточнения датировки культурного слоя», – заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что в Печорах, вдоль проезжей части улицы Псковской, прошли раскопки, предваряющие работы по замене инженерных сетей.

В ходе раскопок были найдены остатки верхнего яруса деревянных мостовых.