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Общество

Россия готова приравнять туры в Белоруссию к внутреннему туризму

Россия готова приравнять туры в Белоруссию к внутреннему туризму, сказал министр экономического развития России Максим Решетников представителям СМИ в Бресте после совместного заседаний коллегий Министерства экономики Белоруссии и Минэкономразвития РФ. Его слова приводит «Российская газета».

Он пояснил, что турпоток из России в Белоруссию растёт. «Мы готовы, скажем так, по факту приравнять туризм в Белоруссии к внутреннему туризму – и по условиям налогообложения, и по требованиям к туроператорам. Мы готовим соответствующие предложения, оформляем в виде инициатив», – сказал Решетников.

В связи с этим государствам надо продолжать развивать транспортное сообщение, рассказывать гражданам об имеющихся туристических возможностях, выстраивать маркетинг, подчеркнул министр.

Отмечается, что за полгода показатели туризма между Россией и Белоруссией почти вдвое превысили прошлогодние. Всего из Белоруссии в Россию въехало 73 тысячи человек, а в обратном направлении – 419 тысяч.

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