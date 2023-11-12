Россия готова приравнять туры в Белоруссию к внутреннему туризму

23:12, 12 ноября 2023, ПАИ

Россия готова приравнять туры в Белоруссию к внутреннему туризму, сказал министр экономического развития России Максим Решетников представителям СМИ в Бресте после совместного заседаний коллегий Министерства экономики Белоруссии и Минэкономразвития РФ. Его слова приводит «Российская газета».

Он пояснил, что турпоток из России в Белоруссию растёт. «Мы готовы, скажем так, по факту приравнять туризм в Белоруссии к внутреннему туризму – и по условиям налогообложения, и по требованиям к туроператорам. Мы готовим соответствующие предложения, оформляем в виде инициатив», – сказал Решетников.

В связи с этим государствам надо продолжать развивать транспортное сообщение, рассказывать гражданам об имеющихся туристических возможностях, выстраивать маркетинг, подчеркнул министр.

Отмечается, что за полгода показатели туризма между Россией и Белоруссией почти вдвое превысили прошлогодние. Всего из Белоруссии в Россию въехало 73 тысячи человек, а в обратном направлении – 419 тысяч.