Капремонт дороги Бежаницы – Сущево – Цевло ведётся в Псковской области

12:56, 10 июля 2025, ПАИ

Капитальный ремонт автодороги Бежаницы – Сущево – Цевло продолжается в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом ПАИ сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

Основные работы сосредоточены на въезде в поселок Бежаницы, где ведется устройство новых тротуаров. Всего будет обустроено более 7,8 км пешеходных зон с обеих сторон дороги шириной от 1,5 до 2 метров. Это сделает передвижение по данному участку более комфортным и безопасным как для водителей, так и для пешеходов, отметили в министерстве.

Работы планируется завершить к 1 сентября 2026 года.