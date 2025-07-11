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Общество

Капремонт дороги Бежаницы – Сущево – Цевло ведётся в Псковской области

Капитальный ремонт автодороги Бежаницы – Сущево – Цевло продолжается в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом ПАИ сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

Фото здесь и далее: министерство транспорта и дорожного хозяйства Псковской области.

Основные работы сосредоточены на въезде в поселок Бежаницы, где ведется устройство новых тротуаров. Всего будет обустроено более 7,8 км пешеходных зон с обеих сторон дороги шириной от 1,5 до 2 метров. Это сделает передвижение по данному участку более комфортным и безопасным как для водителей, так и для пешеходов, отметили в министерстве.

Анастасия Повторейко. Фото: ПАИ

Работы планируется завершить к 1 сентября 2026 года.

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