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Общество

Екатерина Гончарова: Модернизация больниц Псковской области повысит качество жизни граждан

Модернизация больничных комплексов в Псковской области повысит уровень жизни граждан и обеспечит доступ к качественной медицинской помощи, сказала ПАИ врио ректора Псковского областного института повышения квалификации работников образования Екатерина Гончарова.

Екатерина Гончарова. Фото предоставила Екатерина Гончарова

По словам Гончаровой, выделение региону около 260 млн рублей из федерального бюджета на эти цели подчёркивает приоритет здравоохранения в государственной политике.

Она отметила, что проекты модернизации медицинских объектов позволят повысить уровень жизни населения, обеспечить своевременную диагностику и лечение, а также улучшить доступность специализированной помощи, особенно в удалённых районах региона. Гончарова добавила, что такие инвестиции укрепят здравоохранение и помогут достичь национальных целей по повышению качества жизни россиян.

Средства, выделенные по распоряжению председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, направят на строительство больничного комплекса филиала «Пыталовский» Островской межрайонной больницы, а также на реконструкцию Гдовской и Себежской районных больниц.

Всего в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения» три региона России получат около 1,8 млрд рублей на строительство и реконструкцию медицинских учреждений.

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