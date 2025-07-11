Жара и грозы ожидают псковичей в конце рабочей недели
11 июля в Псковской области ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах грозы и ливни.
Будет дуть восточный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду, при грозе местами порывистый. Температура воздуха по области: ночью +14...+19 градусов, днем +27...+32 градуса. Атмосферное давление ниже нормы.
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