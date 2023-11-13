Более 400 тысяч рублей лишился великолучанин, дважды поверив мошенникам

13:47, 13 ноября 2023, ПАИ

Великолучанин дважды попался на уловки мошенников и лишился более 400 тысяч рублей. Об этом пишет Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.

11 ноября в полицию обратился местный 67-летний житель. Он сообщил, что 7 ноября ему позвонила якобы сотрудник оператора сотовой связи и пояснила, что у него заканчивается пользовательский договор, связанный с номером сим-карты. Для продления договора она попросила продиктовать его номер из СМС-сообщения. После этого его личный кабинет на портале «Госуслуги» заблокировался.

Для того чтобы обезопасить себя, мужчина лично обратился в городской отдел своего сотового оператора, чтобы заблокировать номер, и в отдел МФЦ, чтобы восстановить доступ к «Госуслугам».

После этого дома он решил зайти на «Госуслуги» и обнаружил, что в его личном кабинете указан чужой номер. Великолучанин решил позвонить по нему и связался с мошенницей. Злоумышленница убедила его восстановить старый номер мобильного телефона. Также она сообщила, что мужчине необходимо взять кредит в банке, чтобы это не смогли сделать мошенники, и перевести все имеющиеся средства по указанным реквизитам на «безопасный счёт». Мужчина выполнил все действия и лишился 430 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело.