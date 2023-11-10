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Политика

Поручители не будут платить по кредитам инвалидов или погибших участников СВО

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, согласно которому обязательства по договорам поручительства погибших или ставших инвалидами участников специальной военной операции будут прекращаться. Об этом сообщается на сайте «Дума ТВ».

Поручители не будут платить по кредитам инвалидов или погибших участников СВО. Фото: duma.gov.ru

Документ разработали члены рабочей группы по СВО.

В настоящее время с участников спецоперации, которые погибли или были тяжело ранены, полностью списывают обязательства по кредиту. Однако, если имеются поручители по кредиту, после гибели участника СВО у них остаются обязательства выплаты. Долги в том числе вынуждены выплачивать наследники участников спецоперации.

Законопроект предлагает устранить пробел в законодательстве: при гибели либо в результате тяжелого ранения человека обязательства по договорам поручительства будут прекращены.

«Для семьи, потерявшей кормильца, такой долг становится непосильной ношей. Принятый в первом чтении законопроект прекращает обязательства военнослужащего, вытекающие из договоров поручительства в случае его гибели или признания инвалидом I группы», – подчеркнул председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин, добавив, что «законопроект будет распространяться на правоотношения, связанные с участием военнослужащего в договорах поручительства, возникшие с 24 февраля 2022 года».

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