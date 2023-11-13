Студенческие билеты и зачётки появятся на «Госуслугах»

16:02, 13 ноября 2023, ПАИ

Подтверждающие обучаемость студентов документы, такие как зачётные книжки, студенческие билеты и другие, будут доступны в электронном виде на «Госуслугах». Соответствующий проект постановления правительства Минцифры опубликовало на портале проектов нормативных актов в понедельник, 13 ноября.

Студенты также смогут отслеживать свою успеваемость. Электронный студенческий билет станет доступным уже в 2024 году, отметили в министерстве. С помощью электронных документов обучающиеся смогут попасть на территорию учебного заведения, купить билеты на поезд дальнего следования, электричку со скидкой, а также оформить проездной на городской транспорт.

Такие новшества будут доступны для студентов бакалавриата, специалитета, магистратуры, а также аспирантов и ординаторов, добавляет ведомство.