Студенческие билеты и зачётки появятся на «Госуслугах»
Подтверждающие обучаемость студентов документы, такие как зачётные книжки, студенческие билеты и другие, будут доступны в электронном виде на «Госуслугах». Соответствующий проект постановления правительства Минцифры опубликовало на портале проектов нормативных актов в понедельник, 13 ноября.
Студенты также смогут отслеживать свою успеваемость. Электронный студенческий билет станет доступным уже в 2024 году, отметили в министерстве. С помощью электронных документов обучающиеся смогут попасть на территорию учебного заведения, купить билеты на поезд дальнего следования, электричку со скидкой, а также оформить проездной на городской транспорт.
Такие новшества будут доступны для студентов бакалавриата, специалитета, магистратуры, а также аспирантов и ординаторов, добавляет ведомство.
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