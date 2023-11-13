Псковичи могут стать участниками молодёжной избирательной комиссии

16:47, 13 ноября 2023, ПАИ

Приём предложений по кандидатурам для назначения в состав молодёжной избирательной комиссии Псковской области завершается на этой неделе. Об этом ПАИ сообщили в облизбиркоме.

Подать заявку могут молодые люди от 16 до 35 лет, интересующиеся избирательным процессом.

«Мы докажем тебе, что избирательная система – это интересно, интерактивно, современно, а главное – есть куда расти. Наши ребята помогают организовывать выборы и принимают участие в кампаниях в качестве членов УИК и наблюдателей», – отметили в облизбиркоме.

Формы необходимых документов и дополнительную информацию можно получить на сайте pskov.izbirkom.ru.

Приём документов осуществляется до 18:00 15 ноября по адресу: Псков, улица Некрасова, 23 (правое крыло, 2 этаж), кабинет № 262.