Псковичи могут стать участниками молодёжной избирательной комиссии
Приём предложений по кандидатурам для назначения в состав молодёжной избирательной комиссии Псковской области завершается на этой неделе. Об этом ПАИ сообщили в облизбиркоме.
Подать заявку могут молодые люди от 16 до 35 лет, интересующиеся избирательным процессом.
«Мы докажем тебе, что избирательная система – это интересно, интерактивно, современно, а главное – есть куда расти. Наши ребята помогают организовывать выборы и принимают участие в кампаниях в качестве членов УИК и наблюдателей», – отметили в облизбиркоме.
Формы необходимых документов и дополнительную информацию можно получить на сайте pskov.izbirkom.ru.
Приём документов осуществляется до 18:00 15 ноября по адресу: Псков, улица Некрасова, 23 (правое крыло, 2 этаж), кабинет № 262.
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