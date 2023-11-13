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Общество

В России выросло число молодых учёных

Приток молодёжи в науку растёт: численность учёных до 30 лет в России за год выросла на 1 %, приводит «Российская газета» слова вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

По его словам, в 2022 году число исследователей в России впервые за последние годы увеличилось и достигло около 670 тысяч человек. Этот показатель больше прошлогоднего на 1,1 %, или на 7,2 тысячи человек.

«Госпрограмма научно-технологического развития была сфокусирована на решении нескольких задач – укреплении технологического суверенитета, развитии кадрового потенциала и инфраструктуры, поддержке новых регионов», – отметил Чернышенко.

Он напомнил, что в 2022 году ГП НТР стала крупнейшей государственной программой с объёмом финансирования около 1,2 трлн рублей ежегодно.

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