Жительница Пустошки фиктивно зарегистрировала двух иностранцев

10:44, 14 ноября 2023, ПАИ

Жительница Пустошки фиктивно зарегистрировала двух граждан Белоруссии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, безработная 35-летняя жительница Пустошки осуществила фиктивную постановку на миграционный учёт двух граждан Белоруссии.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

В полиции напоминают жителям региона об ответственности, предусмотренной законодательством за подобного рода противоправные деяния.

Так, в соответствии со статьей 322.3 УК РФ правонарушителей могут оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до трёх лет. Также за данное нарушение грозят принудительные работы на срок до трёх лет, лишение права на несколько лет занимать определённые должности и заниматься определённой деятельностью, лишение свободы на срок до трёх лет.