Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Жительница Пустошки фиктивно зарегистрировала двух иностранцев

Жительница Пустошки фиктивно зарегистрировала двух граждан Белоруссии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, безработная 35-летняя жительница Пустошки осуществила фиктивную постановку на миграционный учёт двух граждан Белоруссии.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

В полиции напоминают жителям региона об ответственности, предусмотренной законодательством за подобного рода противоправные деяния.

Так, в соответствии со статьей 322.3 УК РФ правонарушителей могут оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до трёх лет. Также за данное нарушение грозят принудительные работы на срок до трёх лет, лишение права на несколько лет занимать определённые должности и заниматься определённой деятельностью, лишение свободы на срок до трёх лет.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













14 ноября 2023

Жителя Дедовичского района осудили за нанесение побоев бывшей сожительнице
13 ноября 2023

Более 400 тысяч рублей лишился великолучанин, дважды поверив мошенникам
13 ноября 2023

Два года тюрьмы грозит браконьеру, застрелившему лося в Островском районе
13 ноября 2023

Три человека погибло и 11 пострадало в ДТП в Псковской области за неделю
13 ноября 2023

Два человека погибли при пожарах в Псковской области за выходные
13 ноября 2023

На Крестовском шоссе в Пскове в результате ДТП госпитализирован водитель 
12 ноября 2023

Без вести пропавшего псковича разыскивает полиция
12 ноября 2023

Больше полутора миллионов рублей похитили мошенники у псковичей 

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...