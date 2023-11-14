Великолучанин украл из магазина продукцию и попал в тюрьму

17:45, 14 ноября 2023, ПАИ

Житель Великих Лук обокрал магазин, а также похитил вещи из камеры хранения и попал под суд. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

25 февраля 37-летний великолучанин ключом открыл камеру хранения в одном из магазинов города и похитил оттуда пакет с чужими вещами.

22 марта, убедившись, что за ним никто не наблюдает, мужчина украл из магазина продукцию, сложив её в пакет, и попытался уйти с места преступления. Однако это заметила продавец и потребовала пройти с ней в подсобное помещение для просмотра записей с камер видеонаблюдения. Но мужчина, поняв, что его уличили в грабеже, убежал из магазина.

Великолукский городской суд признал местного жителя виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 2 статьи 158 УК РФ (кража) и части 1 статьи 161 УК (грабёж).

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год и восемь месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.