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Великолучанин украл из магазина продукцию и попал в тюрьму

Житель Великих Лук обокрал магазин, а также похитил вещи из камеры хранения и попал под суд. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Великолучанин украл из магазина продукцию и попал в тюрьму. Фото: ПАИ

25 февраля 37-летний великолучанин ключом открыл камеру хранения в одном из магазинов города и похитил оттуда пакет с чужими вещами.

22 марта, убедившись, что за ним никто не наблюдает, мужчина украл из магазина продукцию, сложив её в пакет, и попытался уйти с места преступления. Однако это заметила продавец и потребовала пройти с ней в подсобное помещение для просмотра записей с камер видеонаблюдения. Но мужчина, поняв, что его уличили в грабеже, убежал из магазина.

Великолукский городской суд признал местного жителя виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом «б» части 2 статьи 158 УК РФ (кража) и части 1 статьи 161 УК (грабёж).

Приговором суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год и восемь месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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