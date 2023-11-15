О таксе для новоржевских извозчиков начала XX века рассказали в псковском архиве

08:16, 15 ноября 2023, ПАИ

В ноябре 1903 года Новоржевская городская дума утвердила «таксу вознаграждения легковых извозчиков». Подобные документы встречаются и по другим городам губернии. Они определяли, сколько и на каких маршрутах следовало уплатить за проезд, рассказали сотрудники Госархива Псковской области в телеграм-канале «Архивный документ».

Новоржев примечателен тем, что утвержденные тарифы в феврале 1904 года получили одобрение псковского губернатора.

В рапорте губернатору от новоржевского уездного исправника сообщается: «Во исполнение предписания по губернскому по земским и городским делам Присутствию от 6 сего февраля за №161, представляя при сем обратно таксу вознаграждения легковых извозчиков г. Новоржева, имею честь донести Вашему Сиятельству, что таковая, по моему мнению, вполне соответствует местным условиям и введение ея, во избежание произвольной цены за проезд по городу, весьма желательно». К документу этому прилагались данные о стоимости проезда: в границах городских кварталов поездка могла обойтись в 10 копеек, а вот поездка до кладбищенской церкви – в 15-20 копеек. Если бы вы взяли извозчика на 1 час, то потратили бы на поездку 40 копеек.

Но было и исключение из правил: «Такса не применяется в нижеследующие дни: в субботу и воскресенье Масляной недели, в первый и второй дни Св.Пасхи, в первый день Рождества Христова и в день Нового года. В эти дни цена за проезд определяется по особому согласию пассажиров с извозопромышленниками».

24 февраля 1904 года на этом документе появилась подпись губернатора с пометкой «Утверждаю».