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Как обезопасить банковскую карту от кибермошенников, рассказали псковские полицейские

Сейчас многие родители оформляют своим детям карту, чтобы в любой момент можно было отправить ребёнку деньги и не решать вопрос с наличными средствами. Сотрудники полиции напомнили, что нельзя делать, чтобы не стать жертвами кибермошенников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Как обезопасить банковскую карту от мошенников, рассказали псковские полицейские. Фото: ПАИ

Важно помнить следующие правила:

– сотрудники банковской сферы никогда не будут запрашивать данные карты (номер карты, срок её действия, секретный код на оборотной стороне карты), так как у них уже имеется соответствующая база данных;

– ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать незнакомцам реквизиты банковской карты, а также секретный код на оборотной её стороне;

– хранить пин-код нужно отдельно от карты, ни в коем случае не записывать его на самой банковской карте;

– нельзя никому сообщать свой пин-код;

– необходимо избегать телефонных разговоров с подозрительными абонентами, которые представляются сотрудниками банков или других организаций и ведомств, просто следует положить трубку;

– никогда и никому нельзя сообщать пароли и секретные коды, которые приходят в банковском СМС-сообщении;

– нельзя покупать в интернет-магазинах товары по явно заниженной цене, так как это, скорее всего, уловка мошенников;

– нельзя переходить в интернете по ссылкам на неизвестные сайты.

«Никогда не спешите переводить деньги, если об этом вас в социальных сетях вдруг попросят сделать ваши друзья или родственники, поскольку злоумышленники нередко взламывают аккаунты пользователей, а сначала свяжитесь со своими родственниками и узнайте, действительно ли они нуждаются в вашей финансовой помощи», – отметили сотрудники полиции.

Ранее сообщалось, что более полутора миллионов рублей похитили мошенники у жителей Псковской области.

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