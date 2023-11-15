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Гаражи, ларьки и утки: Андрей Ульянов стал гостем программы на «Серебряном дожде». Главное

Заместитель главы администрации Пскова Андрей Ульянов стал гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Замглавы администрации Пскова Андрей Ульянов стал гостем программы на «Серебряном дожде». Фото: ПАИ

Главное из эфира:

  • в составе КУМИ создан отдел по претензионной работе с арендаторами муниципального имущества. Это позволило активнее работать с должниками. На данный момент в судах находится десять исковых заявлений в их адрес на внушительную сумму;
  • в 2024 году администрация Пскова планирует поднять плату за аренду муниципального имущества, сейчас идёт расчёт обоснованного повышения. Впрочем, повышение произойдёт не одномоментно: обязательно будет переходный период;
  • все ветхие бесхозные постройки на территории Пскова подлежат демонтажу с соблюдением определённой процедуры, которая занимает длительное время;
  • стоимость аренды нестационарных торговых объектов вырастет в три-четыре раза: зачастую их сегодня арендуют у муниципалитета и сдают в субаренду за гораздо большие деньги;
  • сейчас в Пскове в финальной стадии находится разработка дизайн-кода для нестационарных торговых объектов. Планируется, что он начнёт действовать в 2024 году, а его внедрение растянется на несколько лет. Процедура будет аналогична той, что применялась при внедрении дизайн-кода для вывесок;
  • сегодня в Пскове насчитывается 380 нестационарных торговых объектов. И среди них всё больше пунктов выдачи заказов маркетплейсов;
  • в конце ноября администрация Пскова проведёт конкурс на размещение в дендропарке и в парке на реке Милевке вендинговых аппаратов по продаже корма для уток. Также такой аппарат может появиться в Финском парке;
  • в стадии проработки сейчас находится проект размещения в Пскове сети павильонов, в которых у граждан будут принимать вторсырьё;
  • судьба рекламного видеоэкрана на площади Ленина сейчас решается в Арбитражном суде Псковской области;
  • 12 миллионов рублей в год приносит в бюджет Пскова сфера наружной рекламы. Но работающие в ней предприниматели просят о поддержке, и администрация города склонна им её оказать, снизив платежи на 25 %.

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