Гаражи, ларьки и утки: Андрей Ульянов стал гостем программы на «Серебряном дожде». Главное

18:20, 15 ноября 2023, ПАИ

Заместитель главы администрации Пскова Андрей Ульянов стал гостем программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Главное из эфира: