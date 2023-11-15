Дизайн-код для ларьков и киосков введут в Пскове в 2024 году

16:54, 15 ноября 2023, ПАИ

Дизайн-код для нестационарных торговых объектов (НТО) введут в Пскове в следующем году. Об этом заявил заместитель главы администрации города Андрей Ульянов в эфире программы «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Последние изменения во внешнем облике НТО были приняты в 2012 году. Мы все слышали, что у нас есть дизайн-код для вывесок, который реализовывается по сей день. Жизнь показывает, что необходимо обновить требования и к внешнему виду НТО», – поделился гость программы.

Он добавил, что фактически эта работа уже проводится – при обращении в комиссию на установку нестационарных торговых объектов предприниматели участвуют в конкурсе, где рассматриваются внешний вид и конструктивные решения для маломобильной категории граждан.

«Мы сейчас на финальной стадии разработки дизайн-кода для НТО. Может, в начале следующего года мы уже официально запустим процедуру согласования, доведения. По сути, это будет похоже, как и дизайн-код вывесок. Также будет дано время предпринимателям, чтобы они его изучили. Будет направлено, чтобы все НТО были определённой концепции, с определёнными требованиями по архитектурным решениям», – пояснил Андрей Ульянов.

Он отметил, что на сегодняшний день в Пскове действуют порядка 380 нестационарных торговых объектов.

«У многих договоры заканчиваются в 2025-2027 годах. К этому периоду предприниматели должны руководствоваться установленными правилами, если хотят дальше пользоваться НТО», – подчеркнул замглавы администрации Пскова.