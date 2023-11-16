Парковая зона и сад для прогулок появятся около Великолукской межрайонной больницы

09:33, 16 ноября 2023, ПАИ

Парковую зону и сад для прогулок пациентов обустраивают на территории стационара Великолукской межрайонной больницы. Об этом сообщает Luki-News со ссылкой на медучреждение.

На данный момент специалисты расчищают территорию от старого разросшегося кустарника. Планируется посадка туй, которые Псковская областная клиническая больница получила в дар от садового центра «Зеленый остров» и передала Великолукской больнице. Также в дальнейшем планируется посадка плодовых деревьев.

«Озеленение территории больницы создает благоприятные условия для пребывания больных и поддержания лечебного режима в стационаре», – отметила и. о. главврача медучреждения Екатерина Баранова.

Напомним, что о планах объединить Великолукскую межрайонную больницу с Псковской областной больницей сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Также сообщалось, что Великолукская межрайонная больница получит статус филиала Псковской областной клинической больницы.

Кроме того, сообщалось, что Псковская городская больница будет юридически объединена с Псковской областной клинической больницей и станет её филиалом. Об этом заявила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко на брифинге в медиацентре ПАИ.