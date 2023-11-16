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Экономика

Налогов на 25 млрд рублей заплатили псковичи государству в этом году

За девять месяцев года в консолидированный бюджет РФ от налогоплательщиков Псковской области поступило более 25 миллиардов рублей, что более чем на пять миллиардов рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сообщила руководитель Управления Федеральной налоговой службы России по Псковской области Анна Кутузова.

На фото: Анна Кутузова. Фото: ПАИ

«В том числе в федеральный бюджет налоговыми органами обеспечены поступления в сумме семи миллиардов рублей с темпом роста 156 %, – уточнила Анна Кутузова. – Поступления налогов и сборов в консолидированный бюджет Псковской области выросли более чем на 18 % и составили около 19 миллиардов рублей, в том числе в областной бюджет поступило 15 миллиардов рублей, что на 22 % больше, чем за аналогичный период прошлого года».

По её словам, особое внимание уделяется поступлениям страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. Темп роста поступлений по ним за девять месяцев составил 127 %. Всего поступило около 15 миллиардов рублей.

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