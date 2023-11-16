Медицинский автобус на Октябрьской площади в Пскове приостанавливает работу

20:09, 16 ноября 2023, ПАИ

Медицинский автобус на Октябрьской площади в Пскове приостанавливает работу в связи с неблагоприятными погодными условиями с завтрашнего дня, сообщили ПАИ в пресс-службе городской поликлиники.

Напоминаем, что прививку против гриппа можно сделать:

в поликлинике № 1 на улице Кузнецкой, 19 (66-53-54 – регистратура);

в поликлинике № 2 на улице Коммунальной, 23 (56-78-15 – регистратура);

в поликлинике № 3 на улице Индустриальной, 8 (53-33-88 – регистратура);

в пункте вакцинации в ТЦ «Империал» по следующему графику: в понедельник – пятницу с 10:00 до 17:00, в субботу с 10:00 до 15:00, воскресенье – выходной.

По всем вопросам можно обращаться в социальные сети городской поликлиники Пскова или в круглосуточно работающий кол-центр по телефону 29-90-28. Кол-центр работает с 8:00 до 20:00, днём на звонки отвечает оператор, а вечером и ночью функционирует автоответчик. Утром операторы кол-центра связываются по всем поступившим на автоответчик обращениям.