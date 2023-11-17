Диктант на тему, о которой лучше не знать, могут написать псковичи
В Псковской области проходит акция «Большой антинаркотический диктант (диктант на тему, о которой лучше не знать)». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Инициаторами акции являются Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области совместно с Управлением общественных проектов и молодежной политики правительства Псковской области, комитетом по образованию Псковской области.
Каждый желающий может пройти диктант здесь.
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17 ноября 2023
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