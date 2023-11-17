Диктант на тему, о которой лучше не знать, могут написать псковичи

08:55, 17 ноября 2023, ПАИ

В Псковской области проходит акция «Большой антинаркотический диктант (диктант на тему, о которой лучше не знать)». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Инициаторами акции являются Управление по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области совместно с Управлением общественных проектов и молодежной политики правительства Псковской области, комитетом по образованию Псковской области.

Каждый желающий может пройти диктант здесь.