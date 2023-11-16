Псковский музей примет участие в Неделе российских музеев в Сирии

11:48, 17 ноября 2023, ПАИ

Псковский музей-заповедник примет участие в Неделе российских музеев в Сирии. Об этом сообщила генеральный директор культурного учреждения Светлана Мельникова во время своего выступления на IX Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба музея.

В рамках круглого стола «Музеи» она рассказала, как музеи противостоят современным вызовам, отражают нападки геополитических оппонентов, а также выступают созидателями и хранителями вечных культурных ценностей.

Светлана Мельникова также познакомила участников круглого стола с проектами Псковского музея-заповедника, направленными на сохранение и продвижение российской культуры и развенчивание русофобского образа России. Один из них – Международный фестиваль против отмены российской истории и культуры «На том стоим». Помимо этого, Псковский музей примет участие в Неделе российских музеев в Сирии. Более 30 видеоэкскурсий на арабском языке по основным экспозициям и выставкам представят в Дамаске.

Стоит отметить, что на круглом столе приняли участие представители музеев из Омана, Китая, Сирии, Ирана, Египта, Кот-д’Ивуара и Бахрейна. Они обсудили вопросы работы музеев в условиях военных действий, какие существуют острые углы мирового музейного пространства, а также рассмотрели музеи как мосты культуры. Модератор панельной дискуссии – директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Отметим, форум объединённых культур продлится в Санкт-Петербурге до 18 ноября.