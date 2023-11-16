Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Псковский музей примет участие в Неделе российских музеев в Сирии

Псковский музей-заповедник примет участие в Неделе российских музеев в Сирии. Об этом сообщила генеральный директор культурного учреждения Светлана Мельникова во время своего выступления на IX Международном культурном форуме в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба музея.

В рамках круглого стола «Музеи» она рассказала, как музеи противостоят современным вызовам, отражают нападки геополитических оппонентов, а также выступают созидателями и хранителями вечных культурных ценностей.

Светлана Мельникова также познакомила участников круглого стола с проектами Псковского музея-заповедника, направленными на сохранение и продвижение российской культуры и развенчивание русофобского образа России. Один из них – Международный фестиваль против отмены российской истории и культуры «На том стоим». Помимо этого, Псковский музей примет участие в Неделе российских музеев в Сирии. Более 30 видеоэкскурсий на арабском языке по основным экспозициям и выставкам представят в Дамаске.

Стоит отметить, что на круглом столе приняли участие представители музеев из Омана, Китая, Сирии, Ирана, Египта, Кот-д’Ивуара и Бахрейна. Они обсудили вопросы работы музеев в условиях военных действий, какие существуют острые углы мирового музейного пространства, а также рассмотрели музеи как мосты культуры. Модератор панельной дискуссии – директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Отметим, форум объединённых культур продлится в Санкт-Петербурге до 18 ноября.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













16 ноября 2023

Андрей Маковский: Главное достижение российской избирательной системы – прозрачность выборов
16 ноября 2023

ЕР: В бюджет заложены дополнительные средства на реализацию соцпрограмм
15 ноября 2023

Сенатор Алексей Наумец встретился с активом Куньинского района
15 ноября 2023

Замглавы администрации Пскова Андрей Ульянов станет гостем программы «Среда обитания»
14 ноября 2023

Мы приглашаем на работу всех – Юрий Ильин о новой структуре администрации Опочецкого округа
14 ноября 2023

Юрий Ильин станет гостем программы «Оглавление»
14 ноября 2023

Алексей Столяров (пранкер Лексус): Кариньш неумело пытался показать значимость Латвии
13 ноября 2023

Псковичи могут стать участниками молодёжной избирательной комиссии

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...