Шесть лет тюрьмы грозит жителю Куньинского района за кражу из чужого дома
Жителя Куньинского района осудят за кражу чужого имущества с незаконным проникновением в жилище. Преступление произошло в марте 2023 года. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре муниципалитета.
Житель района с помощью отвёртки отжал оконную раму и проник в дом. Оттуда он похитил бензопилу, металлоискатель, ручной фрезер, циркулярную пилу на общую сумму 85 269 рублей. После этого он скрылся с места преступления.
Уголовное дело направили для рассмотрения в Великолукский районный суд.
32-летнего мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в жилище).
Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.