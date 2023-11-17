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Происшествия

Шесть лет тюрьмы грозит жителю Куньинского района за кражу из чужого дома

Жителя Куньинского района осудят за кражу чужого имущества с незаконным проникновением в жилище. Преступление произошло в марте 2023 года. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре муниципалитета.

Житель района с помощью отвёртки отжал оконную раму и проник в дом. Оттуда он похитил бензопилу, металлоискатель, ручной фрезер, циркулярную пилу на общую сумму 85 269 рублей. После этого он скрылся с места преступления. 

Уголовное дело направили для рассмотрения в Великолукский районный суд.

32-летнего мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в жилище).

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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