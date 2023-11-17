Шесть лет тюрьмы грозит жителю Куньинского района за кражу из чужого дома

14:03, 17 ноября 2023, ПАИ

Жителя Куньинского района осудят за кражу чужого имущества с незаконным проникновением в жилище. Преступление произошло в марте 2023 года. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре муниципалитета.

Житель района с помощью отвёртки отжал оконную раму и проник в дом. Оттуда он похитил бензопилу, металлоискатель, ручной фрезер, циркулярную пилу на общую сумму 85 269 рублей. После этого он скрылся с места преступления.

Уголовное дело направили для рассмотрения в Великолукский районный суд.

32-летнего мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в жилище).

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.