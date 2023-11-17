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Общество

В Псковской области продолжается разработка проектов для участия в программах Союзного государства

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с вице-губернатором Нинель Салагаевой и председателем комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андреем Михеевым на тему участия региона в проектах и программах Союзного государства. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В Псковской области продолжается разработка проектов для участия в программах Союзного государства. Фото: правительство Псковской области

В настоящее время исполнительными органами области подготовлено несколько инициатив по участию в программах Союзного государства. Это военно-патриотический лагерь «Курган дружбы», международный молодежный симфонический оркестр Союзного государства, а также проект по реновации памятных знаков.

В части туризма предлагается укрепить сотрудничество Псковской и Витебской областей в сохранении и развитии культурного и исторического наследия. В сфере образования планируется развитие единой системы профессионального аграрного образования при совершенствовании учебной инфраструктуры и применении современных технологий.

Ранее в правительстве региона состоялся методический семинар по вопросам разработки и реализации программ и проектов Союзного государства с участием спикера от Постоянного комитета. 

«Участие в семинаре приняло около 60 специалистов – представители исполнительных органов региона, аппарата правительства области и муниципальных образований, вузов и учреждений среднего профессионального образования», – заметил в своем докладе Андрей Михеев. 

Специалисты разобрали актуальные вопросы – форматы и содержание заявок, сроки их рассмотрения. Они также изучили положительный опыт взаимодействия на примере работы Псковского государственного университета с постоянным комитетом Союзного государства.

По итогам рабочей встречи Михаил Ведерников поручил прорабатывать больше проектных заявок, чтобы в перспективе направить их на рассмотрение в постоянный комитет Союзного государства.

«Работа с программами Союзного государства – один из перспективных инструментов, которые мы можем использовать для развития инфраструктуры и реализации проектов в Псковской области», – сказал Михаил Ведерников.

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