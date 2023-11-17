Поздравления с 95-летием приняла псковичка Зинаида Косьянова

21:37, 17 ноября 2023, ПАИ

Свой 95-летний юбилей отпраздновала жительница деревни Корлы Псковской области Зинаида Косьянова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Псковского района.

Зинаида Косянова родилась и по сей день живёт в деревне Корлы Логозовской волости Псковского района, в период Великой Отечественной войны была отправлена в Эстонию, а после вернулась в родную деревню.

Всю свою жизнь проработала в колхозе «Красный боец». Работала телятницей, дояркой, занималась полевыми работами, больше десяти лет принимала молоко от населения.

В 1948 году познакомилась с мужем, жили они в одной деревне, он был бригадиром, кузнецом. После замужества воспитали двоих детей: дочку и сына. Зинаида Косьянова имеет три внучки, семь правнуков и даже одну праправнучку.

«Все очень любят и ценят Зинаиду Ивановну, ведь она очень добрый и отзывчивый человек, была самая активная и трудолюбивая в своей деревне. Да и сейчас всегда поможет советом и делом. Администрация Псковского района от всей души поздравляет Зинаиду Ивановну с 95-летним юбилеем. Очень приятно, что такие люди живут в нашем районе. Желаем крепкого здоровья, отличного самочувствия, внимания и заботы родных! Счастья, мира и долгих лет жизни», – поздравили именинницу в администрации.