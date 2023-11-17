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Политика

Михаил Ведерников проконтролировал исполнение поручений о догазификации соцобъектов

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников проконтролировал исполнение поручений по итогам последнего заседания штаба по догазификации. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале. 

Фото: официальный телеграм-канал Псковской области

«В настоящий момент активно ведём инвентаризацию социальных объектов, которые можно подключить по программе. Потенциально таких объектов 11 – это восемь школ и детских садов, а также три корпуса инфекционной больницы (два в Пскове и один в Великих Луках)», – написал губернатор. 

Он также отметил, что учреждения анализируют потребность и направляют заявки. Окончательный перечень будет сформирован к 1 декабря.

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