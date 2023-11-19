Акция в память о жертвах ДТП прошла в Стругах Красных

12:22, 19 ноября 2023, ПАИ

Акция, посвящённая Дню памяти жертв дорожно-транспортных происшествий, прошла в Стругах Красных. Об этом пишет районная газета «Струги».

Традиционную акцию провели инспектор по исполнению административного законодательства Татьяна Нефедова, инспектор ДПС Рамиль Гайсин во главе с начальником ОГИБДД МО МВД России «Стругокрасненский» Константином Прасценисом, чтобы напомнить водителям об этом дне и об обязательном соблюдении правил дорожной безопасности. В мероприятии также приняли участие юные инспектора дорожного движения – ученики 6-го «А» класса Стругокрасненской средней школы, которые в прошлом году стали победителями районного конкурса «Безопасное колесо».

Все вместе они привлекали внимание водителей, которых останавливали, к проблемам сохранения жизни и здоровья участников дорожного движения.

«Будьте внимательны на дорогах, соблюдайте правила дорожного движения, не садитесь за руль в алкогольном опьянении. Берегите себя и своих близких!» – вручая памятки, говорили инспектора.