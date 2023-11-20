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Общество

Федотов день отмечают по народному календарю сегодня

На Руси этот день называли «Федот», «Федотов день», «Федот лед ведет», «Зимородок». Он получил своё название в честь одного из святых мучеников, память которых Русская православная церковь отмечает 20 ноября. Об этом сообщает calend.ru.

Феодот был одним из 30 христиан, пострадавших за веру в III веке в Мелитине. Феодота и его товарищей, открыто исповедовавших христианство, схватили язычники и принуждали отречься от убеждений. Христиане остались стойкими к убеждениям и угрозам, и их обезглавили.

На Федота (Феодота) крестьянки в русских деревнях начинали прясть, а перед началом работы обращались к святому с молитвой о помощи в труде, поскольку считали его покровителем женского рукоделия.

В это время на реках и озерах вставал лед. Люди подмечали: «Федот лед ведет». Ледостав, как правило, был долгожданным. Он означал, во-первых, начало подледной рыбной ловли; во-вторых, что гораздо важнее, начало путешествий по заледеневшим рекам. «Реки льдом покрылись – зимние дороги открылись», – говорили люди. В это же время начинался гололед, и ходить нужно было осторожно. «Федот лед на лоб наведет», – говорили по этому поводу.

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