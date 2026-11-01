Михаил Ведерников рассказал о крупнейшей на Северо-Западе страусиной экоферме в Изборске

18:50, 01 ноября 2026, ПАИ

Экоферма «Изборский страус» является самой крупной на Северо-Западе России площадкой для разведения чёрных африканских страусов. Об этом губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил в своём канале в MAX.

По его словам, на ферме содержится более трёхсот птиц. Ежегодно хозяйство реализует свыше четырёх тонн страусиного мяса и продуктов его переработки.

В лавке при ферме можно приобрести свежее мясо – филе, стейки, шашлык – и гигантские страусиные яйца. Для домашних ужинов фермеры предлагают готовые полуфабрикаты, включая сыровяленую колбасу, паштет из печени, пельмени, буженину и бастурму. Кроме того, в местном кафе можно попробовать необычные деликатесы.

Глава региона отметил, что ещё одна гордость хозяйства – линейка кремов для лица и тела. Их создают на основе страусиного жира и природных компонентов.

Экоферма давно стала точкой притяжения гостей региона и входит в национальный туристический маршрут «С грохотом по фермам, или Глаза боятся, а руки делают», созданный в рамках президентского нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

В 2022 году хозяйство выиграло грант в федеральном конкурсе «Агротуризм». На полученные средства здесь построили гостевой домик. Кроме того, ферма активно участвует в гастрономических фестивалях региона: её продукцию можно было попробовать на «Архондарике» и «Лешуге».