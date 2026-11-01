Студенты Псковского медколледжа стали донорами крови накануне Дня народного единства

18:37, 01 ноября 2026, ПАИ

Псковскую станцию переливания крови в преддверии Дня народного единства посетили студенты Псковского медицинского колледжа вместе с наставницей, почётным донором России Еленой Межевковой. Об этом ПАИ сообщили в министерстве здравоохранения Псковской области.

Как отмечают организаторы, донорство имеет высокую социальную и общественную значимость. Одна донация цельной крови может помочь сразу трём тяжелобольным людям или пострадавшим в авариях.

Кроме того, регулярная сдача крови помогает медицинским организациям непрерывно обновлять банк крови, которая всегда должна быть в наличии.

Донорство также способствует популяризации здорового образа жизни. Оно мотивирует следить за питанием, сном и отказываться от вредных привычек, так как качество крови напрямую зависит от образа жизни человека.