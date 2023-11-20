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Общество

Россияне смогут приобрести алкоголь и табак без паспорта в магазине

Алкоголь и табак позволят покупать без паспорта по биометрии в 2024 году. Центр биометрических технологий (ЦБТ) заинтересован в развитии сервиса подтверждения возраста для категоризированных товаров (алкоголя и продукции, содержащей никотин). Об этом пишут «Известия» со ссылкой на гендиректора ЦБТ Владислава Поволоцкого.

Алкоголь и табак можно будет приобрести без паспорта. Фото: ПАИ

Возможность подтвердить возраст в магазине с помощью слепка лица будет у граждан, которые сдали данные в Единую биометрическую систему (ЕБС), уточнил Поволоцкий. Подойдет даже упрощенная биометрия (чтобы получить ее, достаточно сделать селфи в приложении «Госуслуги Биометрия» и иметь подтвержденную учетную запись на госпортале). Помимо того, для доступа к сервису потребуется подтвержденный «Цифровой профиль».

Запустить сервис планируется уже в следующем году. «Сложности возникают, когда вы начинаете покупать товары с возрастным ограничением. Сейчас никто еще не смог внедрить альтернативу человеку», – отметил эксперт.

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