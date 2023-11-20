Михаил Ведерников поздравил работников транспортной отрасли с профессиональным праздником

09:40, 20 ноября 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил работников и ветеранов транспортной отрасли с профессиональным праздником. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Этот праздник объединяет более восьми тысяч жителей Псковской области – работников водного, воздушного, автомобильного и железнодорожного транспорта, дорожного хозяйства, работников органов государственного надзора на транспорте и пассажирских автотранспортных предприятий. Каждый из вас вносит значимый вклад в развитие транспортной отрасли нашей области, реализацию масштабных проектов, бесперебойное функционирование транспорта, безопасную перевозку пассажиров и своевременную доставку грузов», – подчеркнул глава региона.

Он добавил, что в Псковской области при поддержке правительства России продолжает обновляться подвижной состав пассажирского транспорта – в этом году регион закупит 59 автобусов. «Запущен международный авиарейс Псков – Минск, в планах – продолжить модернизацию аэропорта и приаэропортовой площади», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Глава региона также отметил, что динамично развивается и дорожная отрасль региона. Например, благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги», инициированному президентом Российской Федерации, за последние пять лет было отремонтировано 797 км дорог и восемь мостов.

«Ваши профессионализм, ответственность и самоотдача позволяют решать важные социально-экономические задачи, повышать инвестиционную и туристическую привлекательность Псковской области, делать лучше и комфортнее жизнь людей», – сказал Михаил Ведерников.

Он также выразил признательность ветеранам отрасли. «Передавая свой колоссальный опыт молодым специалистам, вы закладываете крепкий фундамент для дальнейшего развития отрасли», – подчеркнул он.

«Желаю всем работникам транспортной отрасли крепкого здоровья и благополучия. Уверен, впереди у вас множество значимых для Псковской области достижений!» – заключил Михаил Ведерников.