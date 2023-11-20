В Псковской области организуют горячую линию по вопросам ВИЧ

13:59, 20 ноября 2023, ПАИ

Телефоны горячей линии будут работать с 27 ноября по 5 декабря в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области в рамках реализации мероприятий, направленных на профилактику инфекции, вызванной вирусом иммунодефицита человека. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

ВИЧ – вирус иммунодефицита человека, ретровирус. По мере прогрессирования инфекции иммунная система ослабевает, человек становится более восприимчивым к инфекциям. Самая запущенная стадия ВИЧ-инфекции – синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД). У ВИЧ-инфицированного человека может развиться СПИД через 10-15 лет. Приём антиретровирусных препаратов значительно замедляет этот процесс, напомнили в Роспотребнадзоре.

«Вы можете получить информацию об эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции на территории области и о мерах профилактики ВИЧ-инфекции», – отметили в пресс-службе.

Телефоны горячей линии будут работать с понедельника по пятницу с 10:00 до 12:00 и с 14:30 до 16:45.

Телефоны горячей линии в территориальных отделах Роспотребнадзора по Псковской области: (8 8112) 66-47-29, 66-42-79.

Территориальный отдел в Великих Луках, Великолукском, Бежаницком, Куньинском, Локнянском, Новосокольническом и Усвятском районах: (8 81153) 3-73-70.

Территориальный отдел в Невельском, Красногородском, Новоржевском, Опочецком, Пустошкинском, Пушкиногорском и Себежском районах: (8 81151) 2-54-01.

Территориальный отдел в Островском, Палкинском, Печорском и Пыталовском районах: (8 81152) 3-19-27.

Телефон горячей линии специалистов в Порховском и Дедовическом районах: (8 81136) 9-17-19.

Телефон горячей линии Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области: (8 8112) 66-29-81.