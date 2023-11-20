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Игорь Иванов: Необходимо возвращать проверки и наделять инспекторов труда широкими полномочиями

Необходимо возвращать проверки и наделять инспекторов труда широкими полномочиями. Именно с такой позиции выступает Псковский облсовпроф, комментируя подготовленные Минтрудом поправки к Трудовому кодексу РФ, расширяющие полномочия государственных инспекторов труда. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Игорь Иванов: «Необходимо возвращать проверки и наделять инспекторов труда широкими полномочиями». Фото: пресс-служба Псковского облсовпрофа

В частности, Минтруд предлагает ввести в ТК РФ новую статью 357.1 (основные права государственных инспекторов труда при расследовании несчастных случаев). Законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

«В настоящее время наблюдается тревожная тенденция – увеличение количества несчастных случаев на производстве. Не стала исключением, к сожалению, и Псковская область. Каждый год люди получают травмы или погибают в результате несоблюдения правил безопасности и охраны труда. Это является серьёзной проблемой, которая требует незамедлительного решения», – прокомментировал предложение Минтруда председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов.

По мнению специалистов, введение новой статьи в Трудовой кодекс определит права госинспекторов при проведении расследований, что предоставит инспекторам право на безвозмездное получение необходимой для расследования информации. Кроме того, они смогут изымать образцы материалов для проведения экспертиз и установления причин происшествия.

Также новая статья даст инспекторам право предъявлять предписания об устранении нарушений и отстранении от работы лиц, ответственных за несоблюдение правил безопасности и охраны труда, и подавать в суды иски о ликвидации или прекращении деятельности организаций, которые не соблюдают требования охраны труда. Кроме того, новая статья позволит инспекторам запрещать использование средств индивидуальной защиты при несоответствии требованиям безопасности.

По мнению Игоря Иванова, возвращение проверок безопасности и охраны труда является необходимым шагом для обеспечения безопасности работников на производстве и позволит эффективно контролировать соблюдение правил безопасности и охраны труда на предприятиях и предотвратить несчастные случаи. «Это важно как для защиты здоровья и жизни работников, так и для обеспечения устойчивого развития экономики страны. Поэтому необходимо поддержать введение новой статьи и совместными усилиями бороться за безопасность труда на предприятиях», – подчеркнул профсоюзный лидер.

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Игорь Иванов: Необходимо возвращать проверки и наделять инспекторов труда широкими полномочиями

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