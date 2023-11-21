Налоговые поступления в Псковской области за 2023 год выросли более чем на 20%

16:17, 21 ноября 2023, ПАИ

Налоговые поступления в Псковской области за 2023 год выросли более чем на 20 %. Об этом на рабочей встрече с губернатором Михаилом Ведерниковым сообщила руководитель псковского управления Федеральной налоговой службы России Анна Кутузова, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства региона.

Консолидированный бюджет Российской Федерации специалисты псковского управления ФНС пополнили почти на 30 млрд рублей с темпом роста 126 %. В федеральный бюджет направлено 8 млрд рублей — в основном это налог на добавленную стоимость.

В консолидированный бюджет региона направлено 22 млрд рублей, непосредственно в областной бюджет — 18 млрд рублей. Показатели в текущем году также с положительной динамикой: рост количества работников и уровня заработной платы приводит к увеличению объемов НДФЛ, налог на имущество показывает рост в связи с завершением крупных инвестпроектов в области и постановкой на учет фондов новых предприятий.

«Снижен темп роста по земельному налогу с организаций и физических лиц. Ранее в Псковской области проведена переоценка кадастровой стоимости — в целом она сократилась. Но это снижение мы перекрываем другими поступлениями», — заметила Анна Кутузова.

«Чтобы ситуацию исправить, нужно вводить в оборот больше земельных участков — нам есть здесь над чем поработать», — резюмировал губернатор.

Руководитель псковского управления ФНС России также рассказала о работе с должниками по налогам в регионе. Псковская область в 2023 году вошла в число 25 субъектов РФ, где сумма задолженности снизилась. По качеству управления долгом регион занимает 16-е место по стране.

«Мы стараемся работать аккуратно и взвешенно. Рассматриваем решения об отсрочках, о переносах сроков платежей. Если налогоплательщик соблюдает условия — мы всегда идем навстречу», — отметила Анна Кутузова.

Речь зашла и о контрольной работе. В этой части налоговый орган региона больше внимания уделяет профилактике. В преддверии налоговых и камеральных проверок предпринимателей приглашают на совещания, консультируют о том, как правильно корректировать налоговые декларации.

По поручению президента РФ ведутся контрольно-надзорные мероприятия по применению кассовой техники на ярмарках и рынках — проект «Рынки». Проведено порядка 360 профилактических рейдов, вынесено более 200 предостережений, по итогам налогоплательщики легализовали 230 млн рублей доходов.

«Большая часть людей правильно реагируют на профилактические мероприятия. За год мы провели всего две контрольные закупки, вынесен один штраф. С нового года готовимся к проекту «Общепит», — обратила внимание Анна Кутузова.

Михаил Ведерников поблагодарил руководителя псковского УФНС России и коллектив за конструктивное взаимодействие, принципиальную профессиональную позицию.

«Ваши показатели говорят о профессионализме команды управления», — подытожил губернатор.