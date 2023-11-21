Михаил Ведерников даст пресс-конференцию по итогам первого года работы псковского центра «Воин»

17:22, 21 ноября 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников расскажет в пресс-центре ТАСС об итогах первого года работы псковского филиала и личном опыте обучения в Центре военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин».

Пресс-конференция состоится 22 ноября в 12:00 в гибридном формате. Трансляция будет доступна на сайте ТАСС на странице анонса, а также в «ВКонтакте»: vk.com/presstass.

Об итогах обучения первого потока курсантов, работе 12 региональных филиалов центра и инициативе возрождения добровольной военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи расскажут также председатель правления центра «Воин» депутат Госдумы Виктор Водолацкий и губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

Псковский филиал Центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «Воин» открылся в мае. Он стал первым региональным отделением, которое приступило к работе на Северо-Западе. Учреждения сформированы по поручению президента РФ Владимира Путина.

Региональный филиал АНО «Центр «Воин» занимается профессиональным образованием подростков от 14 до 18 лет, а также взрослых, сотрудников силовых ведомств. В основе идеологии — воспитание патриота нового поколения, обладающего силой воли, мужеством, смелостью, критическим мышлением, ответственностью за свою семью и поступки. Сейчас на его базе проходят обучение почти 600 детей. Летом для них были организованы профильные смены «Время Героев» в детских оздоровительных лагерях.