Почему идея дороже наличия капитала, объяснила псковский эксперт

18:43, 21 ноября 2023, ПАИ

Почему идея дороже наличия капитала, объяснила руководитель Фонда инвестиционного развития Псковской области Екатерина Ершова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ во вторник, 21 ноября.

«Есть понимание того, что инвестор – это группа компаний или акционеры. Понятное дело, что у них есть капитал, источник дохода и дополнительный доход, который они хотят реализовать. Есть те, кто не нуждаются в заёмных и приходят с собственными средствами. Иногда они понимают, что могут прибегать к заёмным, но если есть выгодные заёмные деньги, то почему бы ими не воспользоваться, даже если ты в них не нуждаешься», – отметила спикер пресс-конференции.

По её словам, есть очень распространенная история, когда инвесторы собираются для реализации определённого проекта. «Это история нашего времени, когда в группе лиц, которые готовы реализовать проект, носитель идеи его реализации в основной массе капиталами не обладает. Это история современной инвестиционной повестки. Когда идея бывает дороже наличия собственного капитала. Объединение таких лиц в группу даёт положительный результат, который в самом начале презентуется, например, в виде трёх листков. Самое потрясающее, когда из трёх листков вырастает целый бизнес-план. На текущий момент мы пытаемся достучаться до населения, что сейчас есть возможности, программы и поддержки, которые позволяют каждому стать инвестором, если у него есть идея», – объяснила Екатерина Ершова.