Региональный форум для молодых соискателей пройдёт в Пскове

14:06, 22 ноября 2023, ПАИ

Региональный форум «Найди себя в Псковской области» пройдёт в Пскове 14 декабря. Об этом сообщила председатель регионального комитета по труду и занятости Алёна Трунова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Для молодых людей это будет возможность узнать что-то новое, будут панельные сессии и диалоги на равных, а также интересные тренинги, мастер-классы и лекции. Задача форума – это адаптация нашей работы под интересы молодёжи, чтобы можно было понятно и просто всё доносить», – отметила она.

Участниками форума станут около 100 представителей молодого поколения в возрасте от 18 до 35 лет. Для них выступят федеральные эксперты президентской платформы АНО «Россия – страна возможностей», Федерального агентства по делам молодёжи и Федерального центра компетенций в сфере занятости Минтруда России. Ключевым экспертом панельной сессии станет губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Форум планируется сделать максимально полезным для участников, подчеркнула бизнес-тренер, председатель регионального отделения ассоциации «Женщины бизнеса» в Псковской области Ирина Владимирова.

«Откроет форум практический тренинг по коммуникациям, так как важно выстраивать долгосрочные взаимоотношения и уметь преподнести себя. Также у соискателей будет возможность потренировать навык прохождения собеседований и, возможно, найти работу, так как в мероприятии примут участие работодатели», – добавила она.

Форум пройдёт 14 декабря в «Точке кипения» по адресу: Псков, улица Льва Толстого, 4. Он будет работать с 9:00 до 18:00. Обязательна регистрация.