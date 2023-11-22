Не поставившего битум на псковский завод подрядчика внесли в РНП

19:11, 22 ноября 2023, ПАИ

Индивидуального предпринимателя, не поставившего битум на асфальтобетонный завод в деревню Подборовье Псковской области, включили в реестр недобросовестных поставщиков (РНП). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УФАС России.

Управление автомобильных дорог Псковской области заключило контракт с предпринимателем на поставку нефтяного дорожного битума на завод. Однако исполнитель контракта без нарушений реализовал только одну заявку. Две других он выполнил с нарушением срока, ещё две – не реализовал совсем.

Общая сумма исполненных обязательств контракта составила 47,26 % от его цены, уточнили в пресс-службе.

Управление автомобильных дорог Псковской области» в одностороннем порядке расторгло договор.

В связи с ненадлежащим исполнением обязательств поставщиком, а также сведениями об индивидуальном предпринимателе, которые уже дважды поступали в УФАС в течение этого года, ведомство включило поставщика в реестр недобросовестных.