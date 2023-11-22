Автомобиль взорвался на мосту через Ниагарский водопад

22:42, 22 ноября 2023, ПАИ

На мосту через Ниагарский водопад, расположенный на границе США и Канады, взорвался автомобиль, сообщает РИА Новости со ссылкой на ABC News.

После инцидента мост закрыли.

«Радужный мост на Ниагарском водопаде закрыт в обоих направлениях в связи с инцидентом, связанным с транспортным средством, направлявшимся в США. Произошёл какого-то рода взрыв. На месте работает значительное количество сотрудников правоохранительных органов», – говорится в сообщении.

Отмечается, что ФБР совместно с местными и федеральными силовыми структурами расследуют взрыв машины.

Как передаёт Fox News, находившиеся в автомобиле пассажиры погибли, а пограничник получил ранения.

По данным телеканала, ФБР рассматривает произошедшее как попытку теракта.