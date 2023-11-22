Автомобиль взорвался на мосту через Ниагарский водопад
На мосту через Ниагарский водопад, расположенный на границе США и Канады, взорвался автомобиль, сообщает РИА Новости со ссылкой на ABC News.
После инцидента мост закрыли.
«Радужный мост на Ниагарском водопаде закрыт в обоих направлениях в связи с инцидентом, связанным с транспортным средством, направлявшимся в США. Произошёл какого-то рода взрыв. На месте работает значительное количество сотрудников правоохранительных органов», – говорится в сообщении.
Отмечается, что ФБР совместно с местными и федеральными силовыми структурами расследуют взрыв машины.
Как передаёт Fox News, находившиеся в автомобиле пассажиры погибли, а пограничник получил ранения.
По данным телеканала, ФБР рассматривает произошедшее как попытку теракта.
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