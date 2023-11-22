Как не повредить бронхи во время зимней пробежки, рассказал российский спортсмен

23:26, 22 ноября 2023, ПАИ

Вице-чемпион Самарской и Сахалинской областей по лёгкой атлетике Дмитрий Саранцев рассказал о различных техниках дыхания во время пробежки, его слова передаёт «Газета.Ru».

Спортсмен подчеркнул, что неправильного дыхания во время бега не существует, есть лишь различные техники, например на три шага два вдоха и один выдох.

Он отметил, что со временем организм и дыхательная система начинают работать автоматически. «Мы можем вдыхать и выдыхать не только носом, но и ртом. Чем больше путей поглощения кислорода, тем легче вашему организму и мышцам. Это лучше, чем фокусировать внимание на том, сколько вдохов и выдохов носом или ртом нужно сделать при каждом шаге», – сказал он.

«Конечно, бывают нюансы, например бег в холодную зимнюю погоду. Тут рекомендация такая: дышать небольшими глотками, чтобы не дать холодному воздуху глубоко проникнуть в бронхи. Но и в этом случае чаще используют баф и трубы, так как, проходя через них, воздух становится теплее. А если вы всё-таки боитесь простудиться на зимней пробежке, то можно выбрать крытый манеж для тренировок: там всегда комфортная для тренировок температура», – заключил Дмитрий Саранцев.