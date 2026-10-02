Псковские газовики напоминают о правилах безопасности в отопительный сезон
В Псковской области начался отопительный период. В связи с этим АО «Газпром газораспределение Псков» напоминает жителям региона о необходимости соблюдения правил безопасности при использовании газа в быту.
Перед возобновлением подачи газа в приборы следует проверить состояние дымохода и вентиляционного канала. Чтобы избежать обмерзания, дымоходы и оголовки должны быть теплоизолированы.
Владельцам газифицированных печей необходимо извлечь задвижку (шибер) из конструкции при её наличии, а образовавшееся отверстие в стенке дымового канала герметизировать с внешней стороны.
Также требуется обеспечить исправную работу автоматики безопасности газовых приборов. При возникновении проблем с розжигом следует незамедлительно обратиться в газовую службу.
Перед розжигом газовых приборов необходимо убедиться в наличии тяги. Розжиг должен производиться строго в соответствии с инструкцией по эксплуатации прибора.
Если система отопления оборудована водяным контуром, он должен быть заполнен теплоносителем.
Дополнительную информацию о безопасном использовании газа в быту можно получить на сайте www.gro60.ru.
При запахе газа следует звонить по номерам 104 или 112.
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