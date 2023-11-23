Правительство России выделило Псковской области более миллиарда рублей на строительство школ

10:21, 23 ноября 2023, ПАИ

Правительство России выделило Псковской области более миллиарда рублей на строительство школ. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

В 2023 году Псковская область получит 285,5 млн рублей на разработку проектной документации для строительства пилотных школ, использующих передовые технологии и методы обучения. Дополнительное финансирование регион получит за счёт перераспределения средств, заложенных в федеральном бюджете. Запланированная вместимость каждой пилотной школы составит 800 мест с пансионом на 300-600 мест.

Дополнительное федеральное финансирование позволит ускорить проектирование и строительство школ и завершить все работы в 2025–2026 годах.

Этим же распоряжением правительство направило около 800 млн рублей на завершение строительства и реконструкции нескольких школ в приграничных районах Псковской области. Федеральные средства, в частности, пойдут на строительство нового здания школы в деревне Линово Пыталовского района, модернизацию здания под размещение школы в посёлке Смуравьёво-2 в Гдовском районе, а также возведение пристройки к школе в деревне Кузнецовка Себежского района.

Работа ведётся в рамках национального проекта «Образование», инициированного президентом России Владимиром Путиным.