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Общество

Правительство России выделило Псковской области более миллиарда рублей на строительство школ

Правительство России выделило Псковской области более миллиарда рублей на строительство школ. Распоряжение об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Строительство новой школы в Гдовском районе. Фото: районная газета «Гдовская заря»

В 2023 году Псковская область получит 285,5 млн рублей на разработку проектной документации для строительства пилотных школ, использующих передовые технологии и методы обучения. Дополнительное финансирование регион получит за счёт перераспределения средств, заложенных в федеральном бюджете. Запланированная вместимость каждой пилотной школы составит 800 мест с пансионом на 300-600 мест.

Дополнительное федеральное финансирование позволит ускорить проектирование и строительство школ и завершить все работы в 2025–2026 годах.

Этим же распоряжением правительство направило около 800 млн рублей на завершение строительства и реконструкции нескольких школ в приграничных районах Псковской области. Федеральные средства, в частности, пойдут на строительство нового здания школы в деревне Линово Пыталовского района, модернизацию здания под размещение школы в посёлке Смуравьёво-2 в Гдовском районе, а также возведение пристройки к школе в деревне Кузнецовка Себежского района.

Работа ведётся в рамках национального проекта «Образование», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

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